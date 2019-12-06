ترامب يغازل ميركل رغم انتقاده لها سابقا: امرأة رائعة حقا

الجمعة 6 ديسمبر 2019

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رغم انتقاداته لضعف الإنفاق العسكري الألماني وفق رؤيته.



وقال ترامب خلال مأدبة غداء أقامها لممثلي دول مجلس الأمن الدولي بالبيت الأبيض لخميس: "إنها فعلا امرأة رائعة".

وفي بداية اللقاء انتقد ترامب دولا بحلف شمال الأطلسي "ناتو" يتخلفون وفقا لقناعاته عن أهداف الناتو التي وضعها أعضاؤه بأنفسهم، إلا أنه لم يذكر هذه الدول بالاسم.

وكان ترامب وجه في الماضي انتقادات متكررة لألمانيا في هذا السياق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها إن أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما زالوا لا يدفعون ما يكفي لأقوى تحالف عسكري في العالم.

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وألقى ترامب في تعليقات على هامش اجتماع قادة الناتو، الثلاثاء، باللوم على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب عدم الوفاء بالهدف المحدد في عام 2014 والخاص بالإنفاق على الدفاع، والبالغ 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تدفع ما يتراوح بين 4 إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن ألمانيا تدفع ما يتراوح بين 1 إلى 1.2 بالمائة على أقصى تقدير.

وتابع أن : "هذا الوضع غير عادل".

وبحسب أحدث أرقام صادرة عن حلف الناتو، تنفق الولايات المتحدة على الدفاع أقل مما أشار إليه ترامب، حيث إنها تبلغ 3.42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما تنفق ألمانيا حالياً 1.38 بالمائة وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 10% عن العام الماضي.