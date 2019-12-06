شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة 6 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قتل 4 أشخاص وأصيب آخر، الجمعة، في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة الأمريكية ومسلحين حاولوا السطو على متجر لبيع المجوهرات في ولاية فلوريدا الأمريكية.

Advertisements وقال مسؤول محلي: "إن متجر مجوهرات اقتحمه مسلحون وسرقوه ثم استولوا بعدها على سيارة مصفحة وحاولوا الهرب". وأضاف "أن الشرطة طاردت المجرمين وحدث تبادل إطلاق نار أسقط فيها 4 قتلى بينهم المجرمون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.