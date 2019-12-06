لفتت مصادر وزارية مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط" إلى أن لمسات أخيرة توضع على شكل الحكومة، مع إمكانية تبديل في توزيع الوزارات السيادية.
وبينما يتوقع أن يحسم العدد النهائي للوزراء بين 18 أو 24 وزيراً، لفتت المصادر إلى أنه حتى الآن سيعود 4 وزراء من حكومة تصريف الأعمال إلى الحكومة المقبلة، وهم ندى البستاني من "التيار الوطني الحر"، وسليم جريصاتي من حصة رئيس الجمهورية، وعلي حسن خليل من "حركة أمل"، ومحمد فنيش من "حزب الله"، على أن يقوم "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" بتسمية شخصيات غير سياسية لتولي حصتهما من الوزارات.
وفيما يتعلق بالخلاف حول وزارتي الداخلية والخارجية، ومطالبة وزير الخارجية جبران باسيل بالحصول على الأولى، لفتت المصادر إلى أن البحث لا يزال جارياً في هذا الإطار، مرجحة أن تبقى الوزارات السيادية على حالها، أي الخارجية لـ"التيار"، والداخلية لـ"المستقبل"، في الوقت الذي لا يزال فيه رئيس البرلمان نبيه بري متمسكاً بوزارة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الاوسط: لمسات أخيرة توضع على شكل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.