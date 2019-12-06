مصادر الشرق الاوسط: لمسات أخيرة توضع على شكل الحكومة

لفتت مصادر وزارية مطلعة على موقف ​رئاسة الجمهورية​ لـ"الشرق الأوسط" إلى أن لمسات أخيرة توضع على شكل ​الحكومة​، مع إمكانية تبديل في توزيع الوزارات السيادية.

وبينما يتوقع أن يحسم العدد النهائي للوزراء بين 18 أو 24 وزيراً، لفتت المصادر إلى أنه حتى الآن سيعود 4 وزراء من حكومة ​تصريف الأعمال​ إلى الحكومة المقبلة، وهم ندى البستاني من "​التيار الوطني الحر​"، و​سليم جريصاتي​ من حصة ​رئيس الجمهورية​، و​علي حسن خليل​ من "​حركة أمل​"، و​محمد فنيش​ من "​حزب الله​"، على أن يقوم "​تيار المستقبل​" و"​الحزب التقدمي الاشتراكي​" بتسمية شخصيات غير سياسية لتولي حصتهما من الوزارات.

وفيما يتعلق بالخلاف حول وزارتي الداخلية والخارجية، ومطالبة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بالحصول على الأولى، لفتت المصادر إلى أن البحث لا يزال جارياً في هذا الإطار، مرجحة أن تبقى الوزارات السيادية على حالها، أي الخارجية لـ"التيار"، والداخلية لـ"المستقبل"، في الوقت الذي لا يزال فيه رئيس البرلمان ​نبيه بري​ متمسكاً ب​وزارة المالية​.