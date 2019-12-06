شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 40.. حملة ضد أفران الطوب في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
وقال عبد الله المأمون المسؤول بوزارة البيئة، أمس الخميس في تصريح: "قمنا بتفكيك أو إغلاق 40 فرن قرميد على الأقل في الأيام السبعة الماضية".
وأضاف أن الحملة ضد الملوثين ستستمر حتى يتحسن الوضع، دون تحديد عدد محدد من الأفران المستهدف إغلاقها.
يشار إلى أن أفران الطوب تعتبر مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء في دكا إلى جانب انبعاثات المركبات ومشاريع البناء في المدينة الضخمة.
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