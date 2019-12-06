شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الحصبة عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدلات الوفاة بسبب الإصابة بمرض الحصبة تزايدت مرة ثانية على مستوى العالم بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مكافحة المرض في سنوات مضت.

وقالت المنظمة إن عدد حالات الوفاة بالمرض شديد العدوى وصل العام الماضي إلى نحو 140 ألف شخص، معظمهم من الأطفال تحت سن الخامسة. وذكرت المنظمة أن العدد يعتبر قد تراجع إذا ما قورن بما كان يحدث في الماضي البعيد نسبيا حيث شهد عام 2000 وفاة أكثر من 535 ألف شخص بسبب هذا المرض.

وأوضحت المنظمة أن المرض منتشر في أماكن عديدة من الكونغو بصفة خاصة، بسبب قلة معدلات التطعيم ضده، ويشكو الخبراء من وجود ثغرات في تقديم مواد التطعيم هناك.