شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تسلمه الجائزة.. «نوبل» توجه انتقادًا لرئيس وزراء إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
وفاز أبي أحمد بنوبل للسلام في أكتوبر تكريما لجهوده في إحلال السلام بين بلاده وإريتريا بعد عقدين من العداء والقتال.
وجرت العادة أن تعقد اللجنة المانحة للجائزة مؤتمرا صحفيا للفائزين قبل يوم من المراسم الرسمية لتسلمها في العاشر من ديسمبر، لكن أبي أحمد قال للجنة إنه لن يفعل ذلك ولن يتلقى أسئلة من الصحفيين ولن يشارك في أحداث أخرى تتضمن تغطية إعلامية.
وقال سكرتير لجنة نوبل النرويجية لدى سؤاله عما إذا كان ذلك يشكل مشكلة: "نعم.. كنا نود بشدة منه أن يتواصل مع الصحافة خلال زيارته لأوسلو.. نعتقد بقوة أن حرية التعبير وأن الصحافة الحرة والمستقلة مكونات أساسية للسلام". وأشار إلى أنهم أبلغوا رئيس الوزراء وموظفيه بموقف اللجنة بوضوح شديد.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل تسلمه الجائزة.. «نوبل» توجه انتقادًا لرئيس وزراء إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.