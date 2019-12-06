مقتل 3 جنود أمريكيين في تحطم طائرة بولاية مينيسوتا

قال الحرس الوطني الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس إن طواقم الطوارئ في مينيسوتا عثرت على ثلاث جثث لجنود كانوا يستقلون طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك بعد فقد الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.



وأضاف الحرس الوطني في تغريدة على تويتر أن الطائرة وهي من طارز بلاك هوك يو إتش-60 كانت قد أقلعت من سانت كلاود بولاية مينيسوتا وعلى متنها ثلاثة جنود قبل فقد الاتصال بها عند حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي.