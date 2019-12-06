عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 12 شخصا وإصابة 100 في انفجار بقاعة زفاف في إيران

الجمعة 6 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 100 آخرون بجروح، إثر انفجار أسطوانة غاز في قاعة زفاف في مدينة ”سقز“ التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، بحسب ما أفاد التليفزيون الرسمي في البلاد، في وقت متأخر من ليل الخميس.

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ونقلت قناة ”خبر“ عن مصادر أمنية وطبية في مدينة ”سقز“ قولها إن ”انفجار أسطوانة للغاز وقع في قاعة للأعراس في الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس في مدينة، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا و100 جريح، معظمهم أطفال“.

وقال المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة كردستان، حسين خوش إقبال، لوكالات أنباء إيرانية، إن ”الحادث تسبب في أضرار مادية للقاعة“.