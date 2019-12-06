عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتنياهو: إسرائيل لها الحق الكامل بضم غور الأردن

الجمعة 6 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لها "الحق الكامل" في ضم غور الأردن، رغم تحذير كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية من هذه الخطوة.



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قال نتنياهو إن اقتراحه بضم الجزء الاستراتيجي من الضفة الغربية المحتلة تمت مناقشته خلال اجتماع في وقت متأخر من الليل في لشبونة بالبرتغال مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفي تقرير لها الخميس، قالت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إن مكتبها يتابع "بقلق" الاقتراح الإسرائيلي. لكن نتنياهو أخبر المراسلين أنه من "حق إسرائيل الكامل القيام بذلك، إذا اخترنا ذلك".

قال نتنياهو أيضا أنه خلال لقائه مع بومبيو وافقا على المضي قدمًا في خطط إبرام معاهدة للدفاع المشترك.