شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحدد موعد مناقشة 55 طلبًا فى جلسة الأحد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، موعد مناقشة 55 طلب مناقشة مقدمة من النواب ومن المنتظر أن يفوض المجلس هيئة مكتبه فى تحديد موعد المناقشة وهذه الطلبات كالآتى:

1 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن حماية الثروة الحيوانية.

2 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تأخر صرف حافز التصدير لمصدرى المحاصيل البستانية.

3 - طلب من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد عجز أعداد الأطباء فى الوحدات الصحية.

4 - طلب من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التلوث البيئى الناتج عن المصانع والمستنقعات لعدم وجود صرف صحى بمنطقة الصف – الجيزة.

5 - طلب من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير وسائل المواصلات بمنطقة الصف بالجيزة.

6 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحى فى منطقة الصف بالجيزة.

7 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن ترشيد استهلاك المياه سواء للاستخدام الشخصى أو للزراعة لمواجهة الفقر المائي.

8 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات المركزية الى مستشفيات عامة.

9 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة والتوسع فى إنشاء المسارح الصيفية خاصة بمحافظة قنا.

10 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تدهور حالة المستشفيات والوحدات الصحية خاصة بمحافظة قنا.

11 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تدهور حالة بعض المدارس والأبنية التعليمية خاصة بمحافظة قنا.

12 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تخصيص وتوزيع قطع أراضى للشباب العاطلين عن العمل لإقامة مشروعات خاصة بمحافظة قنا.

13 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن توقف العديد من المصانع عن العمل وخاصة بمحافظة قنا.

14 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمستشفيات خاصة بمحافظة قنا.

15 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة والأسبستوس خاصة بمحافظة قنا.

16 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة فى أسعار ومقابل الانتفاع للأراضى المملوكة لوزارتى الرى والأوقاف وأراضى أملاك الدولة خاصة بمحافظة قنا.

17 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة الشديدة فى أسعار فواتير الكهرباء والمياه خاصة بمحافظة قنا.

18 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالوحدات المحلية، وعن عدم صرف المستحقات المالية للعاملين على الصناديق الخاصة بوزارة الصحة.

19 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء دور العبادة من رسوم الكهرباء والمياه.

20 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الإيجار للأراضى الزراعية المؤجرة من هيئة الأوقاف.

21 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة فى أسعار إيجار أراضى الري.

22 - طلب سياسة الحكومة بشأن مد خطوط التليفون لبعض قرى مركز ومدينة بنها.

23 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تطهير ورفع مخلفات بعض الترع بقرى مركز بنها.

24 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع فواتير المياه والمقايسات خاصة بمركز ومدينة بنها.

25 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن عدم الانتهاء من مكاتب البريد ببعض قرى مركز ومدينة بنها.

26 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء مهلة لمواطنين القاطنين على أراضى أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم خاصة بقرى مركز بنها.

27 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء.

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28 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تعنت وزارة الرى ووضع عراقيل فى طريق إقامة بعض المشروعات القومية.

29 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن عدم البدء فى إنشاء الملاعب والمدارس فى بعض قرى مركز ومدينة بنها.

30 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر لأراضى أملاك الدولة.

31 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن رصف بعض الطرق بقرى مركز ومدينة بنها.

32 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن سرعة سد العجز بأعداد المعلمين خاصة بمركز سمالوط بالمنيا.

33 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية فى المدن خاصة فى مركز سمالوط بالمنيا.

34 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تسويق الخضروات والفاكهة وتصديرها للخارج.

35 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن الإهمال الطبى بالمستشفيات.

36 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن اعتماد المخطط العمرانى لبعض مدن محافظة الوادى الجديد.

37 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة فى أسعار حق الانتفاع لأملاك الري.

38 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وتنشيط السياحة البيئية.

39 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية المستمرة.

40 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن الكثافة الطلابية بالمدارس.

41 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن مشاكل الصرف الصحى بمدينة الإسكندرية.

42 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة فى الإسكندرية.

43 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقاري.

44 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمحصول قصب السكر وتحديد سعر عادل للطن.

45 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحى بجميع المحافظات.

46 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت وتحسين أوضاع العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة المختلفة.

47 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تشديد الرقابة على عمليات بيع وتداول قرص حفظ القمح من التسوس "حبوب الغلة".

48 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة لمستحقيه.

49 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن التقدير المبالغ فيه لأسعار أراضى الدولة.

50 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن استكمال ازدواج طريق الخارجة – أسيوط لتلافى وقوع الحوادث على هذا الطريق.

51 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الصرف الصحى لقرى مركز الخارجة بالوادى الجديد.

52 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحى بجميع قرى الجمهورية.

53 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم بجميع مراحلها.

54 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الآثار المصرية.

55 - طلب عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ظاهرة العنف فى الحياة اليومية.