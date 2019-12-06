في خطوة لعزله.. بيلوسي تطلب صياغة لوائح اتهام ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - دويتشه فيله:

طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام ضد الرئيس ترامب من أجل محاكمته في مجلس الشيوخ. بيلوسي قالت إن إساءة استغلال ترامب للسلطة "لا تترك لنا أي خيار سوى التحرك" أي العزل.

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، أنها ستطلب من رئيس اللجنة القضائية في المجلس المضي قدما في صياغة المواد الخاصة بتوجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي، وهى زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، إن تصرفات ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا كانت بمثابة تحد لـ "رؤية مؤسسي بلادنا" وللقَسم الذى أداه عندما تولى المنصب. وأضافت: "ديمقراطيتنا على المحك.. فالرئيس لا يترك لنا خيارًا سوى التحرك لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجددًا لمصلحته الشخصية".

وجاء كلام بيلوسي بعد يوم من قول ثلاثة من أساتذة القانون للنواب إنهم يعتقدون بشدة أن ترامب ارتكب أفعالاً ترقى لمستوى جرائم التقصير بموجب الدستور الأمريكي.

Advertisements

وأضافت بيلوسي في بيان تلفزيوني مقتضب "للأسف ولكن بكل ثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسي البلاد وبقلب مفعم بالحب لأميركا، أطلب اليوم من رئيس (اللجنة القضائية في مجلس النواب) جيري نادلر المضي قدمًا في صياغة لوائح الاتهام" بهدف عزل الرئيس.

وجاء رد البيت الأبيض سريعا بعد أن أطلقت بيلوسي إجراءات عزل ترامب. فقد صرحت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني جريشام على تويتر "يجب أن يخجل الديموقراطيون من أنفسهم"، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون اجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ" الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس حث ترامب أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية. وكتب على تويتر "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".

وقال ترامب إن قرار الديمقراطيين بمواصلة إجراءات مساءلته يعني أن الرؤساء في المستقبل سيواجهون تهديدات المساءلة بشكل روتيني من النواب. وكتب على تويتر: "هذا سيعني أن إجراء المساءلة المهم والنادر الاستخدام سيتم بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء في المستقبل. ليس هذا ما كان الآباء المؤسسون يفكرون فيه".