افتتاح شجرة عيد الميلاد ومشهد المهد في ساحة القديس بطرس

محمد اسماعيل - القاهرة - مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

شهدت ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أمس الخميس إضاءة شجرة عيد الميلاد وكشف النقاب عن مشهد ميلاد السيد المسيح "مشهد المهد"، في الوقت الذي استعدت فيه المدينة لموسم عيد الميلاد.

وتبرع بالشجرة والمهد اثنان من المجتمعات الجبلية في شمال شرقي إيطاليا والتي تعرضت غاباتها للدمار بسبب عواصف في أكتوبر 2018.

وقال الفاتيكان إن الشجرة ومشهد المهد سيظلان معروضين حتى 12 يناير.