120 ألف جنيه لإحلال وتجديد شبكات المياه في "غرب المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأحياء غرب المدينة؛ لإنهاء مشكلة ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة، بسبب الشبكة المتهالكة التي مرّ عليها نحو 40 عاما؛ ما أدى إلى المعاناة المستمرة للمواطنين.

وبدأت أعمال الإحلال داخل شارعي بين الشواني بحي الخشابة، ووابور الحليج بحي المصاص، على أن يبدأ مجلس المدينة، عقب ذلك في أعمال رفع كفاءة الشبكة في حي غرب بالكامل، بداية من رصف باقي الشوارع، التي لم يتم العمل فيها، وتركيب الإنارة وباقي المرافق، بمخصصات مالية تقدر بـ120 مليون جنيه.

وكان العميد أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن موافقة وزارة الإسكان على اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه لتغيير جميع شبكات مياه الشرب في عدد من أحياء مدينة المنيا، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي من ضعف وانقطاع المياه وعدم وصولها للأدوار العليا.

وأوضح "جمال"، أن الوزارة وافقت على اعتماد مليوني جنيه، خلال العام المالي الجاري، و3 ملايين في العام المالي المقبل، وذلك لتغيير جميع شبكات المياه بأحياء "شاهين، والمصاص، والخشابة، وطه السبع، و6 أكتوبر، وكفر المنصورة"، والتي تضم نحو نصف سكان المدينة.