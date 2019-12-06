اعتذار للفنان الكبير مطاع وعائلته ومحبيه وقراء “اليوم 24”

نشرنا، قبل قليل، خبرا يشير إلى وفاة الفنان القدير عبد القادر مطاع، قبل أن يتبين أن الخبر عار من الصحة.
وتبعا لذلك، وبعد حذفنا الخبر من الموقع وصفحاتنا الرسمية على الفايسبوك والانستغرام، نقدم اعتذارنا الشديد للفنان الكبير عبد القادر مطاع، ولأسرته، ومحبيه، ولقرائنا الأعزاء.
وإذ نؤكد أن هذا الخطأ غير المقصود، لم تكن نيته الإساءة أو خلق البلبلة، نجدد اعتذارنا للفنان مطاع، راجين من العلي القدير أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية. كنا نؤكد أن هذا الموقع، وكما عهدتموه، لن يصطف يوما في أي خانة غير خانة المهنية.
اعتذارنا الشديد للجميع
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