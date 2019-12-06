شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مقاتلة عسكرية مصرية خلال مهمة تدريبية والان مع التفاصيل

سقوط مقاتلة عسكرية مصرية خلال مهمة تدريبية الجمعة 6 ديسمبر 2019 أعلن الجيش المصري سقوط إحدى مقاتلاته خلال مهمة تدريبة إثر عطل مفاجئ بها ونجاة قائدها.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية "إنه في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها ونجاة الطيار بعد تمكنه من القفز بالمظلة. وأضاف أنه يجري تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مقاتلة عسكرية مصرية خلال مهمة تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.