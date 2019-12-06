شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إيران قتلت ألف شخص خلال الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك إن قوات الأمن الإيرانية ربما قتلت أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات على زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر وهي حملة أمنية وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها "مروعة".

وأضاف هوك في إفادة صحفية أن 12 طفلا على الأقل بين هؤلاء القتلى وإن عدة آلاف من الإيرانيين أصيبوا أيضا.

وامتدت الاضطرابات، التي بدأت في 15 نوفمبر بعد أن رفعت الحكومة فجأة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300 بالمائة، بسرعة إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة وأخذت بعدا سياسيا مع مطالبة الشبان والمتظاهرين الذين ينتمون للطبقة العاملة بتنحي النخبة الدينية الحاكمة.