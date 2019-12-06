شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إيران قتلت ألف شخص خلال الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف هوك في إفادة صحفية أن 12 طفلا على الأقل بين هؤلاء القتلى وإن عدة آلاف من الإيرانيين أصيبوا أيضا.
وامتدت الاضطرابات، التي بدأت في 15 نوفمبر بعد أن رفعت الحكومة فجأة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300 بالمائة، بسرعة إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة وأخذت بعدا سياسيا مع مطالبة الشبان والمتظاهرين الذين ينتمون للطبقة العاملة بتنحي النخبة الدينية الحاكمة.
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