شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية ضد منتهكي الحريات في إيران والان نبدء بالتفاصيل

وجّه المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك خطابا إلى الشعب الإيراني، أعلن فيه دعم احتجاجاته ضد النظام القمعي، مؤكدا أن مزيدا من العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان قادمة.

» نظام وحشي

وجاء في خطاب هوك، الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها على تويتر، مساء الأربعاء: «أريد أن أتحدث اليوم عن حرية الاحتجاج وحرية التعبير والصحافة في إيران، لقد وعد قادة إيران في الدستور بحماية حرية التعبير للإيرانيين، بما في ذلك حرية الصحافة، كما سمح الدستور بالتجمعات والمسيرات العامة وهذه حقوق أساسية للإنسان».

وتابع قائلاً: «لقد رفض النظام الإيراني هذه الحقوق طوال الأربعين سنة الماضية، وخلال الاحتجاجات الحاشدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان النظام ينفذ بوحشية انتهاكات شاسعة بحق الإيرانيين فيما يخص حرية التظاهر، كما عزل الشعب عن الوصول إلى الإنترنت وقام بقتل المدنيين الأبرياء، لقد أدانت الولايات المتحدة بشدة تلك الإجراءات وأعلنت دعمها للمتظاهرين الإيرانيين وأملهم في حكومة تمثلهم حقًا وليس حكومة فاسدة تدار من قبل الفاسدين ومن أجل الفاسدين».

وأضاف المسؤول الأمريكي: «سنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة وفرض مزيد من العقوبات على الأفراد المتورطين في قمع حرية التعبير».