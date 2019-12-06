شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترفع معاناة لاجئي العالم بـ18 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أعربت المملكة العربية السعودية أمس عن تقديرها لدور المفوضية السامية تجاه معالجة أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، مؤكدة على استمرارها للتعاون والتنسيق الدائم مع المفوضية في كل ما يخدم اللاجئين والتخفيف من معاناتهم، مشيرة لما قدمته من مساهمة بلغت حوالي 18 مليار دولار أمريكي لرفع المعاناة الإنسانية عن اللاجئين في العديد من المناطق بالعالم.

» مليارات الدولارات

وأكد سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف د.عبدالعزيز الواصل في كلمة ألقاها أمس، أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- تولي أهمية بالغة للأعمال الإنسانية والخيرية، وتضطلع بمسؤولياتها الإنسانية لمساعدة ودعم الشعوب المحتاجة للعون الإغاثي والإنساني والتنموي، وبدور محوري في تخفيف معاناتهم، إذ قدمت المملكة حوالي 18 مليار دولار أمريكي لرفع المعاناة الإنسانية عن اللاجئين في العديد من المناطق، مشيرا إلى أن المملكة تتعامل مع قضية اللاجئين انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى المحبة والسلام وإغاثة المحتاج دون تمييز عرقي أو ديني.

» استضافة اللاجئين

وأشار الواصل إلى أن المملكة استضافت العديد من اللاجئين من مناطق كثيرة وقدمت لهم الخدمات الطبية والتعليمية، الذي تعده زائرا وفقا لأنظمة المملكة.

وأوضح أن المملكة قدمت وما زالت تقدم الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية واستجابت لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، لافتا إلى أن المملكة تعد من الداعمين لأنشطة وبرامج مفوضية اللاجئين في اليمن وسوريا وبنجلاديش من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تستهدف تقديم العون للاجئين.

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» مؤتمرات المانحين

وفيما يتعلق بأزمة الروهينجا فقد رعت المملكة مؤخرا مؤتمر المانحين لأزمة الروهينجا، بالشراكة مع المفوضية السامية، مما أسهم في جمع أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من الدول المانحة لتمويل الخطة المشتركة للاستجابة لأزمة لاجئي الروهينجا، كما شهد العام الحالي دعما كبيرا من المملكة لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، حيث بلغ ما قدمته المملكة أكثر من 930 مليون دولار.

وأكدت المملكة دعمها للاجئين الفلسطينيين، كما أكدت دور وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المهم، حيث أعلنت المملكة عن تخصيص مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية الوكالة.

» دعم جديد

وبين الواصل أنه حرصا من المملكة على دعم أنشطة المفوضية وبرامجها المستقبلية فإنها تعلن عن مساهمتها السنوية في ميزانية المفوضية للعام القادم بمبلغ مليون دولار، متمنيا التوفيق للجهود التي تقوم بها المفوضية خاصة. وقال: إننا سنشهد خلال الأيام القادمة انعقاد المنتدى العالمي للاجئين في جنيف.