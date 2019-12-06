شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يهاجم إيران: سنساند المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، حملة إيران على المتظاهرين، وقال إن الولايات المتحدة ستساند المحتجين هناك.
وأدلى ترامب بتصريحه للصحفيين قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع الممثلين الدائمين بمجلس الأمن الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب» يهاجم إيران: سنساند المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.