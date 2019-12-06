شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يهاجم إيران: سنساند المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، حملة إيران على المتظاهرين، وقال إن الولايات المتحدة ستساند المحتجين هناك.

وأدلى ترامب بتصريحه للصحفيين قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع الممثلين الدائمين بمجلس الأمن الدولي.