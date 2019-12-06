واشنطن: أكثر من ألف إيراني قتلوا على يد النظام خلال التظاهرات

تظاهرات ضد النظام في إيران- أرشيف

أعلنت الولايات المتحدة أن السلطات الايرانية قتلت أكثر من ألف شخص في الحملة التي شنتها لإخماد الاحتجاجات.

وقال الموفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران بريان هوك "يبدو أن النظام قد يكون قتل أكثر من ألف مواطن إيراني منذ بدء الاحتجاجات".

وإضاف "عدة آلاف من الإيرانيين أصيبوا بجروح و7 آلاف على الأقل أوقفوا".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمع الاحتجاجات في إيران بأنه "وحشي"، وقال إن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على أي تهديد من إيران لمصالحها في المنطقة.

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وقال ترامب خلال اجتماع مع دبلوماسيين من الأمم المتحدة في البيت الأبيض "إنهم يقتلون العديد من الأشخاص ويعتقلون الآلاف من مواطنيهم في قمع وحشي".

وأضاف أنه "وضع مروع"، محذرا من أن أي تهديد من إيران "سيتم الرد عليه بشكل قوي جدا".

واندلعت الاحتجاجات في إيران التي ترزح تحت عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود.

واعتبر هوك أن الحملة التي أعقبت الاحتجاجات أظهرت أن النظام وجد نفسه مضطرا للاعتماد على القوة الوحشية، وبدا أنه يخسر التأييد حتى ضمن الطبقة العاملة التي تشكل قاعدة تقليدية له.

وقال هوك "هذه الأزمة السياسية الأسوأ التي يواجهها النظام في 40 عاما".