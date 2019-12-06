شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقالات في إب.. وخسائر حوثية بالحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كبّد الجيش الوطني خلال الساعات الماضية مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات إثرمحاولة تسلل للسيطرة على مدينة حيس وقراها جنوب الحديدة. وأفاد مصدر عسكري لـ«الخليج 365» بأن المليشيا حاولت تنفيذ هجوم على مواقع قوات الشرعية في حيس، إلا أنها تمكنت من إفشال هذه المحاولة وقتل أكثر من 20 حوثيا وسقط عشرات الجرحى. وأكد المصدر أن المليشيا تواصل خرقها للهدنة وإفشال الجهود الرامية لتحقيق السلام.

من جهته، أوضح المتحدث باسم قوات الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش لـ«الخليج 365»، أن سفينة الأسلحة التي ضبطتها واشنطن أمس الأول، كان يقودها 28 بحاراً إيرانياً وتحمل أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة. وكشف أن البحارة الإيرانيين اعترفوا أثناء التحقيقات الأولية أن السفينة كانت تتجه إلى المياه الإقليمية اليمنية وستفرغ حمولتها قبالة جزيرة كمران إلى زوارق صغيرة.

وأكد الدبيش أن ضبط سفينة الأسلحة تأكيد للمجتمع الدولي أن المليشيا تتخذ من الموانئ والمطارات ممرات لتهريب السلاح الإيراني الذي تستخدمه في إبادة الشعب اليمني، مطالباً بموقف دولي حازم أو السماح للقوات الحكومية باستكمال مهمتها لتحرير الحديدة وباقي المحافظات، واتهم إيران بالوقوف وراء جرائم الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن. ولفت إلى أن القوات المشتركة في الساحل الغربي كثفت من رقابتها على السواحل من خلال تسيير زوارق لمراقبة تحركات السفن قبالة مناطق سيطرة الحوثيين، مشددا على التعامل بحزم مع أي زوارق تحاول تهريب الأسلحة.

في غضون ذلك، تواصل المليشيا حملات الاختطاف في مناطق سيطرتها، إذ اختطفت أمس شخصين أحدهما عاقل حارة والآخر عضو مجلس محلي في محافظة إب. وقالت مصادر قبلية، إن الميلشيا اعتقلت عاقل حارة منطقة الحمامي بمدينة إب نعمان المحمودي، وعضو المجلس المحلي عبدالوهاب جرعم وأودعتهما في سجن بمديرية الظهار، بعد يوم واحد من اختطاف عدد من المدنيين في حبيش ونهب ممتلكاتهم.