فيرا يمين: الاهم ان نتوحد في الداخل حول المسلمات الوطنية

أكدت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" فيرا يمين أنه "ولا مرة يمكن ان ندعي أننا بمعزل عن الامور الخارجية والاقليمية والدولية ولكن الهم الوحيد والاهم هو أن نتوحد في الداخل حول المسلمات الوطنية للتحصن من ما يجري من حولنا من تأثيرات خارجية ولكن لا يمكن القيام بذلك عندما "ننام على قرار ونستفيق على آخر" أي لا يمكن تبديل الرأي من يوم لآخر"، معتبرةً انه "لا يمكن اعتماد سياسة المكابرة وهذا الامر يحرك الناس في الشارع".
وفي حديث تلفزيوني، لفتت يمين إلى أنه "لا يمكن تحميل ما يجري الآن لمن هم في السلطة حاليا لان ما جرى مثلا اليوم على الطرقات بسبب الشتاء لا يمكن تحميله فقط لوزارة الاشغال حاليا"، مشيرةً إلى أن "ما نحن بحاجة إليه هو حكومة تنفيذية فعلا تنال ثقة المجلس التشريعي وفكفكة جمعيات ولجان وأخذت مكان الوزارات والنواب الموجودين في اللجان يفهمون ما أقوله ونخاف ان تدفع الجمعيات الفعلية الثمن".
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