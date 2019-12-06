باقري: حققنا الاكتفاء الذاتي الكامل في ايران بحقل الدفاع

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ​اللواء​ ​محمد باقري​، أن "​القوات المسلحة​ بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي"، موضحا أن "هذه المنجزات صارت تمكنا من القدرة على الردع الفعال والدفاع المستدام عن البلاد والشعب الإيراني".

وخلال زيارة تفقدية لمعرض منجزات ​منظمة الصناعات الدفاعية​، اشار باقري، الى أن "هذا النمو والتكامل شهد سرعة عالية خلال العامين الأخيرين بحيث تمت وبصورة ملحوظة تلبية القسم الأكبر من حاجات البلاد الدفاعية"، مشيرا الى أن "مشاركة الشركات المتخصصة في إنتاج المعدات الدفاعية، تجسيد لاستراتيجية مؤثرة وحركة قيمة، مشدداً على أن "الاستفادة المناسبة من تلك الشركات وطاقات ​الجامعات​ في البلاد، أدت إلى إلغاء أي عمليات موازية وخفض التبعية للخارج".