وزارة الدفاع الاسرائيلية توقع ونظيرتها التشيكية اتفاقا للدفاع الصاروخي

أعلن متحدث بإسم ​وزارة الدفاع​ الإسرائيلية أن تم التوقيع مع "وزارة الدفاع التشيكية اتفاقا تبلغ قيمته نحو 125 مليون ​دولار​، لبيعها أنظمة رادار تستخدم في ​منظومة​ ​القبة الحديدية​ الدفاعية الإسرائيلية وسيتم تثبيت ​الرادارات​ في منظومة الدفاع الجوي التشيكية التي ستستخدم منصات إطلاق ​الصواريخ​ الموجودة لدى براغ"، موضحا أن "الرادارات المستخدمة للمراقبة الجوية والدفاع "ستكون متوائمة مع أنظمة ​القيادة​ والمراقبة التشيكية ولدى ​حلف شمال الأطلسي​ وسيكون التسليم بين 2021 و2023".

من جهته، لفت وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار إلى أن "شراء المنظومة هو أحد مشاريع التحديث الرئيسية للقوات المسلحة التشيكية"، موضحا أن "الاتفاق سيساعد في إطلاق عملية إنهاء اعتمادنا على المعدات الروسية القديمة وفي نفس الوقت حيازة أنظمة حديثة تم اختبارها في المعارك، من شريك استراتيجي".