وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن تحقيق السلام بسوريا بالقوة العسكرية بل بجهود دبلوماسية كبرى

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنه "لا يمكن تحقيق السلام في سوريا بالقوة العسكرية"، معرباً عن "تقدير وامتنان الحكومة الإيطالية" لجهود بيدرسن، الذي يزور روما للمشاركة في منتدى "حوارات المتوسط".
ولفت إلى أن "إيطاليا تدعم الالتزام الحماسي"، مشيراً إلى أن "إيطاليا تشاطر بيدرسن في أن الهدف في سوريا هو السلام المستدام، الذي لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية، وفقط بالجهود الدبلوماسية الكبرى التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي 2254".
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