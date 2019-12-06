وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن تحقيق السلام بسوريا بالقوة العسكرية بل بجهود دبلوماسية كبرى

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسن، أنه "لا يمكن تحقيق ​السلام​ في سوريا بالقوة العسكرية"، معرباً عن "تقدير وامتنان ​الحكومة​ الإيطالية" لجهود بيدرسن، الذي يزور روما للمشاركة في منتدى "حوارات المتوسط".

ولفت إلى أن "​إيطاليا​ تدعم الالتزام الحماسي"، مشيراً إلى أن "إيطاليا تشاطر بيدرسن في أن الهدف في سوريا هو السلام المستدام، الذي لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية، وفقط بالجهود الدبلوماسية الكبرى التزاما بقرار ​مجلس الأمن الدولي​ 2254".