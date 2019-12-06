نيجيرفان بارزاني: "داعش" يعيد تنظيم صفوفه ويستغل الظروف

أكد رئيس إقليم ​كردستان​ في شمال ​العراق​، ​نيجيرفان بارزاني​ أن "داعش" الإرهابي يعيد تنظيم صفوفه ويستغل الظروف لتوسيع نطاق عملياته الإرهابية"، داعياً إلى "عدم السماح للإرهابيين بانتهاز الأوضاع غير الجيدة في العراق والمنطقة".

ولفت إلى أن "الهجوم الذي شنه داعش على أحد ألوية بيشمركة كردستان في خانقين، والذي جاء بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي جرت في الأشهر الأخيرة في أطراف ​كركوك​ وكرميان، يثبت حقيقة أن داعش لم ينته ولا يزال يمثل تهديدا للأمن والاستقرار، وأن الحرب في سبيل ​القضاء​ على عدو الإنسانية العنيد هذا مازالت مستمرة"، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن يستمر التحالف ضد داعش بنفس القوة والحماسة السابقة وأن لا يسمح للإرهابيين بانتهاز الأوضاع غير الجيدة في العراق والمنطقة، وأن يجري تكثيف الجهود من أجل الإسراع في الانتهاء من الأوضاع المتأزمة في العراق وفي إعادة الاستقرار".