بوتين: مستعدون لتمديد معاهدة "ستارت-3" دون أي شروط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استعداد بلاده لتمديد معاهدة ستارت-3 بدون شروط مسبقة قبل نهاية العام الحالي"، مؤكداً ان "كل اقتراحات حول التمديد ما زالت مطروحة ولم تتلقى روسيا أي استجابة من الشركاء".
يشار إلى أن نائب وزير الدفاع الأميركي جون رود، أعلن أن "تمديد الولايات المتحدة لمعاهدة ستارت-3 في الوقت الحالي سينقص من فرص إقناع روسيا والصين بإبرام اتفاقية أكثر شمولا".
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