بوتين: مستعدون لتمديد معاهدة "ستارت-3" دون أي شروط

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ "استعداد بلاده لتمديد معاهدة ​ستارت​-3 بدون شروط مسبقة قبل نهاية العام الحالي"، مؤكداً ان "كل اقتراحات حول التمديد ما زالت مطروحة ولم تتلقى ​روسيا​ أي استجابة من الشركاء".

يشار إلى أن نائب وزير الدفاع الأميركي جون رود، أعلن أن "تمديد الولايات المتحدة لمعاهدة ستارت-3 في الوقت الحالي سينقص من فرص إقناع روسيا والصين بإبرام اتفاقية أكثر شمولا".