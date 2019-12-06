"النشرة": جديد حركة "أمل" تغيير حكومي محدود

تقول مصادر مطّلعة للنشرة أن حركة "أمل" حسمت خيارها بتسمية وزير تكنوقراط لحقيبة المالية سيكون على الأرجح الخبير الإقتصادي د. غازي وزنه. بينما ستحافظ "أمل" على وجود الوزيرين ​علي حسن​ خليل(وزير دولة) وحسن اللقيس(حقيبة)، وتتخلّى فقط عن ​وزير الثقافة​ الحالي ​محمد داوود​ الذي من المفترض ان يعود الى ممارسة مهنته الطب.

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