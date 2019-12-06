شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى يعرض رؤية وخطة الصندوق على البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، 9 اجتماعات الأسبوع المُقبل، الاجتماع الأول صباح يوم الأحد بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة.

ويُركز الاجتماع على 3 نقاط رئيسية وهى، الإصلاح والتطوير المؤسسى والإدارى والتدريب وبناء القدرات، وتنفيذ خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، مع متابعة عملية تدوير الوظائف حتى تتحقق عملية الإصلاح المؤسسى.

بالإضافة إلى عرض وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى تعتمد على تحسين جودة معيشة المواطن فى الوقت الحاضر، وأخيرا تحسين وميكنة وحوكمة الخدمات الحكومية المقدمة بما يلبى الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثانى صباح يوم الأحد أيضا بحضور الدكتور أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى لعرض رؤية وخطة صندوق مصر السيادى، وبخاصة، تحقيق الغرض من إنشاء الصندوق السيادى لإدارة أصول الدولة، واستراتيجية الدولة فى إدارة الأصول المملوكة لها بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ودور الصندوق السيادى لإدارة أصول الدولة ومدى جاذبية هذه الأصول للدفع بالاستثمار الأجنبى المباشر للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعقد الاجتماعين الثالث والرابع مساء يوم الأحد لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

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وتعقد اللجنة الاجتماع الخامس صباح يوم الاثنين لنظر طلب الإحاطة الموجه إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمقدم من النائب محمد أحمد فواد، بشأن المخاطر الرئيسية التى أبرزها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى والتى تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر.

والاجتماع السادس صباح يوم الاثنين أيضا لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

أما الاجتماع السابع فيُعقد صباح يوم الثلاثا لنظر طلب الإحاطة الموجه إلى وزير قطاع الأعمال العام، والمقدم من النائب شريف الوردانى، بشان إسناد توريد ملح شركة الماكس للملاحات لإحدى الشركات بدولة بلغاريا بالأمر المباشر وهذا يعد مخالف للقانون.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثامن صباح يوم الثلاثاء لنظر طلبى الإحاطة الموجهين إلى وزير قطاع الأعمال العام والمقدمين من النائب أيمن عبد الله بشأن، عدم قيام وزارة قطاع الأعمال العام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطوير شركات صناعة الغزل والنسيج، وعدم قيام وزارة قطاع الأعمال العام بوضع خطة لتطوير شركات صناعة القطن.

وتعقد اللجنة اجتماعها التاسع والأخير بالأسبوع الجديد صباح يوم الثلاثاء أيضا، لنظر طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير قطاع الأعمال العام والمقدمة من النواب، أحمد فرغلى، بشان تعطل العمل بالساحات التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات بسبب عدم الاستعداد وعدم وجود إمكانيات كافية للتصدى لما تعرضت له البلاد من أمطار غزيرة مما أتلف بعض البضائع.

وطلب الإحاطة المُقدم من النائب أحمد همام، بشأن ارتفاع سعر التذاكر بأتوبيسات الشركة القابضة للنقل، وطلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق فاروق متولى، بشأن سوء خدمة أتوبيس شرق الدلتا.