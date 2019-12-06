مطالب برلمانية للمحافظات بحصر المشروعات التنموية وتقديم رؤيتها لتعظيم مواردها

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وقال عتمان، إن كل محافظة يجب أن تعمل على إيجاد مصادر دخل جديدة لتعظيم مواردها، وأن تقوم باستغلال كل مقومات التنمية والأصول غير المستغلة، مطالبا كل محافظة بتقديم تصور لكيفية تعظيم مواردها.
وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك خطة لإعادة هيكلة وتطوير المحليات ودفعها لتكون قائدة قاطرة التنمية، وطالب بتشديد الرقابة ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية، وتأهيل وتدريب العناصر البشرية.
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