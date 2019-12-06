شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للمحافظات بحصر المشروعات التنموية وتقديم رؤيتها لتعظيم مواردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب علي عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بتقديم حصر شامل للمشروعات التنموية التى تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها، وبيان بالمشروعات المطلوب تنفيذها ومتوقفة على تدبير الاعتمادات المالية.

وقال عتمان، إن كل محافظة يجب أن تعمل على إيجاد مصادر دخل جديدة لتعظيم مواردها، وأن تقوم باستغلال كل مقومات التنمية والأصول غير المستغلة، مطالبا كل محافظة بتقديم تصور لكيفية تعظيم مواردها.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك خطة لإعادة هيكلة وتطوير المحليات ودفعها لتكون قائدة قاطرة التنمية، وطالب بتشديد الرقابة ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية، وتأهيل وتدريب العناصر البشرية.