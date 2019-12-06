محاضرة حول "أسرار الطب الرياضي في مصر القديمة" بمركز زاهي حواس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
نظم مركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الخميس، محاضرة للدكتور مصطفي المنيري استشاري الطب الرياضي لإلقاء الضوء على جذور الطب الرياضي التي تمتد إلى العصور القديمة وذلك ببيت السناري بالسيدة زينب.
وتناول المنيري - في محاضرته - تاريخ الطب الرياضي منذ العصر المصري القديم، حيث مارس المصريون كثيرا من الرياضات خلال حياتهم اليومية أو أثناء احتفالاتهم وهو ما سجلته جدران المعابد، مشيرا إلى أن المصريين القدماء برعوا في علاج إصابات خلع الكتف ورد الخلع بطريقة يتبعها الأطباء حتى الآن، كذلك التواء الكاحل وخلع مفصل الفك وتقلص العضلات، وكذلك لتقليل الألم باستخدام مخدر موضعي من بودرة الأحجار.
ولفت إلى أنه مع بزوغ الألعاب الأوليمبية القديمة ظهر أول طبيب متخصص في علاج المصارعين "جالينيوس"، وعلى الرغم من توقف الألعاب الأولمبية القديمة لعدة قرون من قبل الرومان، إلا أن الأطباء المسلمين قد برعوا في هذا الفرع من فروع الطب.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن الهدف من هذه الندوات هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة ورفع الوعي الأثري لدى طلاب المدارس والجامعات المصرية والتأكيد على الهوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.
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