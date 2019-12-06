وزير النقل: نتخذ خطوات صحيحة لتقديم خدمة آمنة ونظيفة وسليمة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رسالة طمأنينة للمواطنين عن تطوير جميع مرافق النقل، خاصة قطاعي السكة الحديد والمترو.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش استقبال مصر لـ10 جرارات أمريكية جنرال إلكتريك، إن الوزارة اتخذت خطوات جادة في تطوير السكة الحديد والمترو، واتخذت الاتجاه الصحيح في تقديم خدمة آمنة ونظيفة وسليمة للمواطنين.

ولفت الوزير، إلى أن الجمهور لم يفقد الثقة في السكة الحديد ولكن اهتزت قليلاً، مضيفًا: "جميع العاملين بالهيئة وطنيين وجزء من الشعب المصري".

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ووصل مساء أمس الأربعاء، على متن السفينة بحري "جدة"، علي رصيف 66 بميناء الإسكندرية والمحملة بعدد 10جرارات جنرال إلكتريك الدفعة الأولى ضمن صفقة عدد 110 جرارات جديدة.

وتعاقدت هيئة السكة الحديد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، على لتصنيع وتوريد 110 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

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