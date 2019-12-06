مصرع 11 شخصًا وإصابة آخرون في انفجار داخل قاعة زفاف بإيران

لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار للغاز بإيران، وفق ما ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية. وأفادت "الوكالة"، بقُتل 11 شخصا على الأقل وكان بينهم للأسف خمسة أطفال عندما وقع انفجار للغاز ليلا بقاعة زفاف بمدينة سقز بإقليم كردستان "، بأن عشرات آخرين أصيبوا عندما حاولوا النجاة بأنفسهم. سقز بإقليم كردستان "، بأن عشرات آخرين أصيبوا عندما حاولوا النجاة بأنفسهم. وأشارت الوكالة إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ وعربات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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