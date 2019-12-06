بعد طرح أرامكو للاكتتاب.. تعرف على رؤية بن سلمان لعصر ما بعد النفط

ربحت شركة أرامكو للنفط على أبكر حصيلة لطرح اكتتاب في العالم بنحو 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم، والتي تعد ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وباعت "أرامكو السعودية" 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالًا سعوديًا للسهم، في الاكتتاب العام، وفقًا مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية على عملية الاكتتاب، وهذا يعني أن الصفقة تجاوزت صفقة طرح "علي بابا" في الصين

في عام 2014.

وتعد خطوة طرح أرامكو أسهما لشراء المساهمين تنفيذًا لرؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي أطلق عليها خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في العام 2016، والتي تستهدف تنفيذ إصلاح اقتصادي وفق خطط وضعت بالتعاون مع اختصاصيين سعوديين ودوليين، على

خطة السعودية لما بعد النفط

أن تنجز في 2030 متضمنةً 3 تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح.

- برنامج إعادة هيكلة الحكومة

- برنامج الرؤى والتوجهات

- برنامج تحقيق التوازن المالي

- برنامج إدارة المشروعات

- برنامج مراجعة الأنظمة

- برنامج قياس الأداء.

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- برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية

- برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة

- برنامج رأس المال البشري

- برنامج التحول الوطني

- برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي

- برنامج التوسع في التخصيص

- برنامج الشراكات الاستراتيجية.

- برنامج التوازن المالي 2020