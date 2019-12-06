تعاون مركز الملك سلمان وتحالف محاربة الإرهاب

وقع الاتفاقية، المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، والأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء ركن طيار محمد المغيدي.
وأكد اللواء محمد المغيدي أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي والمركز، رغبة في تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما، مشيرا إلى أن هذا التوقيع يأتي في سياق تعزيز أواصر التعاون والتبادل المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري، لمحاربة الإرهاب والمراكز والهيئات والمنظمات المحلية والإسلامية والدولية.
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