تفاهم رقابي سعودي إندونيسي

وقع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكـتور حسام العنقري، ورئيس هيئة التدقيق المالي في إندونيسيا الدكتور أجونج فيرمن سامبرنا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فـي مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني أمس، بمقر هيئة التدقيق المالي بجاكرتا، وبحضور نائب سفير خادم الحرمين في إندونيسيا يحيى القحطاني.

وتعزز المذكرة التعاون فـي المراجعة المالية والرقابة علـى أداء الأجهزة الـحكومية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، وفـي إطار الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والـمحاسبة (الإنتوساي)، والـمنظمات الإقليمية التـي يشارك فـي عضويتها كلا الجهازين.

وأشار العنقري إلى أن المذكرة تأتي امتدادا لعدد من الاتفاقات المماثلة التي أبرمها الديوان مع عدد من الأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي، ما يعكس المكانة المهنية الرفيعة التـي يحتلها الديوان، وقدرته على نقل ما لديه من خبرة مهنية متميزة للأجهزة بالدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يجسد فاعليته في نشاطاته، كما تؤكد التعاون المستمر له مع التنظيمات الدولية المعنية، مبينا أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الجهازين ضمن لقاءات ودورات تدريبية مشتركة، من خـلال تشكيل لـجان وفرق عمل لتحديد آلية العمل ومواعيد التنفيذ.

أهداف المذكرة

- تعزيز التعاون فـي المراجعة المالية والرقابة علـى أداء الأجهزة الـحكومية

- تؤكد التعاون بين أعضاء منظمة (الإنتوساي)