هجرة جماعية لداعش من Telegram إلى TamTam

بعد الهجوم الإرهابي بالقرب من جسر لندن، الجمعة الماضي، قام باحثو الإرهاب بتمشيط مجموعات الدردشة المعروفة بداعمي داعش على تطبيق المراسلة تيليجرام باحثين عن تلميحات عن الهجوم، ولكن بدأت المجموعات بالاختفاء.

ويقول موقع businessinsider إنه بحلول ظهيرة السبت، عقب هجمات لندن، بدأت المجموعات ذات آلاف المشتركين تختفي من التيليجرام.

غير أن باحثي الإرهاب كانوا يعملون بجد، كي يكتشفوا إذا ما كان التنظيم الإرهابي سيحاول أن يتحمل مسؤولية هجوم لندن، قبل أن تشير تغريدة واحدة إلى الطريق نحو موطن داعش الإلكتروني الجديد.

باحث الإرهاب البلجيكي بيتير فان أوستين، المتخصص في تتبع المحاربين الأجانب الذين انضموا إلى داعش، رأى حوالي 50 مجموعة اختفت بدءاً من مساء الجمعة بعد هجوم لندن، بينما أصبح بحلول ظهيرة يوم الأحد التيليجرام مدينة أشباح للدواعش.

تطبيق جديد

ولكن تغريدة واحدة من أحد داعمي داعش الغامضين أعطته شيئًا كي يعمل عليه، ويربط مجموعة النقاش على TamTam، وهو تطبيق ليس معروفًا كثيرًا تم تطويره من قِبل شبكة تواصل اجتماعية روسية، ما أمكن أوستين من تحقيق اكتشاف كبير «معظم المجموعات التي تابعها قد قامت بانسحاب إلكتروني من التيليجرام لصالح TamTam».

لاحظ الباحث فان أوستين، في ظهيرة السبت، أن إقرار داعش بمسؤولية هجوم جسر لندن جاء أولًا على TamTam، وليس على التيليجرام.

حسابات التيليجرام

الحملة على حسابات التيليجرام المرتبطة بداعش بدأت منذ ما قبل خسارة داعش للأراضي في سورية والعراق، السلطات مهتمة بقمع المجموعات على الإنترنت، كما قالت الشرطة، وأن مجموعات الدردشة على الإنترنت هي آخر منطقة مستقرة تستطيع فيها الجماعة العمل بشكل منفتح – حتى وإن كان ذلك بشكل افتراضي.

أشار العديد من الباحثين إلى أنه في يومي الجمعة والسبت تم إعادة تشكيل مجموعة من مجموعات الدردشة المتطرفة الآمنة سابقًا، على الرغم من الحظر، وكانوا يطالبون الناس بأن يهدأوا ويشتركوا في المجموعات الجديدة، إلا أن البعض كان يشكك في أن هذه المجموعات عبارة عن أفخاخ للداعمين غير المتطورين.

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هجرة قصيرة

ويقول المحلل ميتش موثيرو على موقع businessinsider تبدو الهجرة إلى TamTam مرجحة في أن تكون قصيرة المدى، خصوصاً أنه في مساء الاثنين بعد الهجمات على لندن، وردًا على العديد من الأسئلة الصادرة من الصحفيين والمحللين عن شهرة TamTam المفاجئة بين المجموعات الإرهابية، بدأ تطبيق TamTam بحجب المجموعات.

وبدءًا من ظهيرة الثلاثاء وفقًا لفان أوستين، فإن جميع المجموعات اختفت من TamTam بينما كانت على التيليجرام مجموعتان نشيطتان فقط.

أين ذهبت مجموعات داعش بعد هجمات لندن

- بحلول مساء الجمعة اختفت 50 مجموعة من التيليجرام

- بحلول ظهيرة السبت بدأت المجموعات تختفي

- أصبح بحلول ظهيرة الأحد التيليجرام مدينة أشباح

- تغريدة واحدة كشفت موطن داعش الإلكتروني الجديد

- إقرار داعش بمسؤولية الهجوم جاء على TamTam