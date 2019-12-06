المملكة تبدي استعدادها للتعاون في تخفيف معاناة اللاجئين

أعربت المملكة عن تقديرها للدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجاه معالجة أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، مؤكدة على استمرارها للتعاون والتنسيق الدائم مع المفوضية في كل ما يخدم اللاجئين والتخفيف من معاناتهم.

وأكد سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمس، أن «المملكة ومنذ تأسيسها تولي أهمية بالغة للأعمال الإنسانية والخيرية، وتقوم بمسؤولياتها الإنسانية لمساعدة ودعم الشعوب المحتاجة للعون الإغاثي والإنساني والتنموي، وتقوم بدور محوري في تخفيف معاناتهم، إذ قدمت حوالي 18 مليار دولار أميركي لرفع المعاناة الإنسانية عن اللاجئين في عدد من المناطق»، مشيرا إلى أن المملكة تتعامل مع قضية اللاجئين انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى المحبة والسلام وإغاثة المحتاج دون تمييز عرقي أو ديني.

استضافة

أشار الواصل إلى أن المملكة استضافت عددا من اللاجئين من مناطق كثيرة وقدمت لهم الخدمات الطبية والتعليمية، الذي تعده زائرا وفقا لأنظمتها، موضحا أن «المملكة قدمت وما زالت تقدم الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية واستجابت لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، وهي من الداعمين لأنشطة وبرامج مفوضية اللاجئين في اليمن وسورية وبنجلاديش، من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تستهدف تقديم العون للاجئين».

أزمة

فيما يتعلق بأزمة الروهينجا، رعت المملكة مؤتمر المانحين لأزمة الروهينجا، بالشراكة مع المفوضية السامية، مما أسهم في جمع أكثر من 250 مليون دولار أميركي من الدول المانحة لتمويل الخطة المشتركة للاستجابة لأزمة لاجئي الروهينجا، كما شهد العام الحالي دعما كبيرا من المملكة لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، حيث بلغ ما قدمته المملكة أكثر من 930 مليون دولار.

وأكدت المملكة دعمها للاجئين الفلسطينيين، كما أكدت الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أعلنت المملكة عن تخصيص مبلغ 50 مليون دولار أميركي لدعم ميزانية الوكالة.

وبين الواصل أنه حرصا من المملكة على دعم أنشطة المفوضية وبرامجها المستقبلية فإنها تعلن عن مساهمتها السنوية في ميزانية المفوضية للعام القادم بمبلغ مليون دولار.

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مساهمات المملكة لدعم اللاجئين

- 67.5 مليار ريال لدعم اللاجئين

- 937.5 مليون ريال من مؤتمر رعته للمانحين للروهينجا

- 3.487 مليارات ريال للبرامج الأممية الإنسانية في اليمن

- 187.5 مليون ريال لدعم الأونروا

- 3.75 ملايين ريال مساهمة سنوية في ميزانية مفوضية اللاجئين