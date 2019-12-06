المفتي يلتقي وزير الأوقاف الجيبوتي

استقبل المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بمقر الرئاسة، أمس، وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي مؤمن حسن بري والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وأكد آل الشيخ خلال الاستقبال أهمية مثل هذه اللقاءات بين القيادات الإسلامية للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، نوه بري بالمكانة الرفيعة التي يحتلها علماء المملكة بما حباهم الله به من علم غزير وحكمة بالغة، مثمناً ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهود دعوية في جيبوتي ودورها في تعليم القرآن الكريم عبر المراكز وحلقات المساجد، مشيداً بالبرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه مع الوزارة الذي سيحقق نتائج مثمرة لخدمة الدعوة إلى الله وفق منهج وسطي معتدل.