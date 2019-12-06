آل الشيخ يبحث العلاقات مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

وأعرب سنجراني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة على ما يقدمونه من خدمات لحجاج باكستان، مشيدا بمبادرة طريق مكة التي أسهمت في تيسير أداء الحجاج لمناسكهم.
من جانبه، أكد آل الشيخ أن العلاقات السعودية الباكستانية تمثل أنموذجا للعلاقات التي تجسد الأخوة الإسلامية والوقوف صفا واحدا أمام التحديات، مشيرا إلى أنها شهدت نموا ملحوظا، منوها بما حققته زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان بداية هذا العام من نتائج إيجابية كبيرة ستعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما الكريمين.
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