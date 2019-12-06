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آل الشيخ يبحث العلاقات مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

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استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في مقر إقامته في إسلام آباد، أمس، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني الذي رحب بوفد الشورى السعودي، مؤكدا أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وتوثيق الصلات والتعاون البرلماني بينهما.

وأعرب سنجراني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة على ما يقدمونه من خدمات لحجاج باكستان، مشيدا بمبادرة طريق مكة التي أسهمت في تيسير أداء الحجاج لمناسكهم.

من جانبه، أكد آل الشيخ أن العلاقات الباكستانية تمثل أنموذجا للعلاقات التي تجسد الأخوة الإسلامية والوقوف صفا واحدا أمام التحديات، مشيرا إلى أنها شهدت نموا ملحوظا، منوها بما حققته زيارة ولي العهد الأمير إلى باكستان بداية هذا العام من نتائج إيجابية كبيرة ستعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما الكريمين.


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