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أمير الرياض يستقبل سفير البحرين

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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم، أمس، سفير البحرين لدى المملكة، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.


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