وزير الخارجية يستعرض المستجدات مع فينتورا

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كما استقبل وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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