قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين

وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف غرب الخليل، واعتقلت موسى كمال عبدالفتاح برادعية، وأيمن علي عبدالفتاح برادعية، ومن بلدة الظاهرية اعتقلت الأخوين بشير وعلي سليمان مناع الطل.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت نحو منازل الفلسطينيين، وداهمت مناطق عصيدة، وخلة العين والباطن، وعبثت بمحتويات المنازل وعاثت فيها خرابا، وحطمت أثاثها، واحتجزت بعض الأسر في غرفة، واعتقلت الأسير المحرر مهند زهير محمود العلامي، والشقيقين عبدالعزيز، وقاسم ذياب سعيد العلامي.
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