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برنامج المحافظين قبل الانتخابات في بريطانيا

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كشف حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، عن مشروعه للأيام المئة الأولى في الحكم إذا فاز في الانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد أسبوع، ويقضي بخفض الضرائب عن الأسر التي تعمل بكد وتنفيذ بريكست.

وقال المحافظون في بيان إنه بحلول 22 مارس 2020 ستصدر حكومتهم قوانين لتمويل أكبر للمدارس وخدمات الصحة العامة، وستضع نظام هجرة جديدا، وتشدد العقوبات على المتهمين بأعمال إرهابية.

وجعل رئيس الحكومة من تطبيق بريكست محور حملته، وتعهد مجددا بتنفيذه بأي ثمن في 31 يناير التاريخ المحدد له بعد إرجائه ثلاث مرات، وتابع «2020 سيكون العام الذي سنرمي فيه وراءنا الخلافات والشكوك المرتبطة ببريكست».


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