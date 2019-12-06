ترامب: المحادثات مع الصين حول اتفاق تجاري تحقق تقدما

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى إن الولايات المتحدة والصين تحققان تقدما في اجتماعات ومناقشات تعقد بين البلدين في الوقت الحالي بغية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين.

وقال ترامب دون أن يذكر تفاصيل "شيء ما قد يحدث فيما يتعلق بالرسوم الجمركية في الخامس عشر من ديسمبر... لكننا لا نناقش ذلك حتى الآن والمحادثات تسير على ما يرام".

وجاءت تعليقاته بعد أن كرر مسؤولون صينيون موقفهم بأنه يجب إلغاء بعض الرسوم الجمركية من أجل إبرام اتفاق المرحلة الأولى.

وإتمام اتفاق المرحلة الأولى بين أكبر اقتصادين في العالم كان من المتوقع في البداية أن يحدث في نوفمبر الماضي، قبل موعد سريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية قيمتها حوالي 156 مليار دولار في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

وسئل ترامب عما إذا كان سيسمح بسريان تلك الرسوم، فقال "فلننتظر لنرى لكن في الوقت الحالي نحن نسير قدما. نحن لا نناقش ذلك، لكننا نجري مناقشات مهمة جدا".

ويعمل البلدان للوصول الى اتفاق للمرحلة الأولى من نزاعاتهما التجارية وإنهاء حرب تجارية مضى عليها 17 شهرا ألحقت ضررا بالنمو العالمي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن نائبي رئيسي وفدي البلدين في محادثات التجارة أجريا اتصالا هاتفيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و"يعملان بنشاط" باتجاه اتفاق.

وأضاف أن المحادثات تمضي في المسار لكن الولايات المتحدة غير ملزمة بأي موعد نهائي "مصطنع".

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية بمئات مليارات الدولارات على مدى الأشهر الماضية.

وتطالب الولايات المتحدة الصين بشراء المزيد من المنتجات الأميركية خاصة الزراعية لدعم المزارعين. بينما تسعى الصين إلى رفع الرسوم الجمركية على منتجاتها.

وأثرت الحرب التجارية بين البلدين على نمو الاقتصاد العالمي.

ويخوض البلدان منذ أشهر مفاوضات عسيرة وبطيئة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الخلافات بينهما.