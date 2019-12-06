الاحتلال يدمر 165 منزلاً بالقدس في 2019

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 14 فلسطينياً في الضفة والقدس المحتلة، كما صادرت أموالاً ومحتويات ورشة، كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل، وحظيرة أغنام، في منطقة مغاير العبيد، شرق يطا جنوب الخليل.

من جهتها، قالت منظمة حقوقية إسرائيلية: إن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة هدمت 165 منزلاً في المدينة المقدسة، منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص.

وقال كريم جبران، الناطق باسم منظمة «بتسليم»: إن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري، وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 165 منزلاً.

وأضاف، أن بلدية الاحتلال تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل، كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجأ عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم، تجنباً لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة، التي يفرضها الاحتلال.

وأشار، إلى أن الاحتلال ألغى جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، واستولى على الكثير من الأراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية، كمناطق خضراء ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها، وبموجبها حُرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم.

في غضون ذلك، دهس مستوطن إسرائيلي، صباح أمس، مواطناً فلسطينياً، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمواطن، ومن ثم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كما اعتدى مستوطنون، أمس، على مزارعين في قرية أم العرايس، شرق يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، أن مستوطني مستوطنة «مستبي ياثير»، اعتدوا بالضرب على مزارعين من عائلة الجبارين، في منطقة أم العرايس، ومنعوهم من حراثة أرضهم لزراعة المحاصيل الشتوية.

في غضون ذلك، اقتحمت عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة، وسط قيود مفروضة على دخول الفلسطينيين.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين، أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، بدءاً من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في أنحاء متفرقة من المسجد، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 100 مستوطن، بينهم 23 طالباً يهودياً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في باحاته، وتحديداً في منطقة باب الرحمة.

إلى ذلك، نفذ المستوطنون، أمس، سلسلة اعتداءات وأعمال عربدة شمالي غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، بأن المستوطنين أغلقوا الطريق الرئيس بين نابلس وجنين، بالإطارات المطاطية المشتعلة، قبالة مدخل مستوطنة «حومش» المخلاة، وعرقلوا حركة المواطنين.