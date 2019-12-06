طهران: سنواصل برنامج الصواريخ الباليستية

عواصم (وكالات)

أكدت إيران في خطاب للأمم المتحدة امس، إنها مصممة على المضي قدماً في برنامج الصواريخ الباليستية المثير للجدل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية محمد جواد ظريف على تويتر تضمنت نسخة من الخطاب.

وكتب مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي في الخطاب «إيران مصممة بشكل حاسم على مواصلة أنشطتها المتصلة بالصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق إلى الفضاء».

كان سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد حثوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في خطاب جرى توزيعه الأربعاء على إبلاغ مجلس الأمن في تقريره التالي بأن برنامج إيران الصاروخي «لا يتماشى» مع قرار الأمم المتحدة الذي تبنى الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية.

من جانبها، طالبت فرنسا طهران باحترام جميع التزاماتها وفق قرارات الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أجنيس فون دير مول «عبرنا مراراً عن بواعث قلقنا القوية إزاء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتي لا تتسق مع التزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231 والتي تمثل تهديداً للأمن الدولي».

جاء كلام المتحدثة رداً على ما كتبه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تويتر حين قال: «خطاب الدول الأوروبية الثلاث الأخير لمجلس الأمن عن الصواريخ كذب يائس للتغطية على عجزها البائس عن الوفاء بالحد الأدنى من التزامها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة».

من جانبها، أعلنت شركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، امس، أنها علقت العمل في تجديد أحد المواقع في منشأة فوردو النووية الإيرانية لأسباب تتعلق بتوافق اليورانيوم.

وقالت وحدة تابعة للشركة في بيان: «لا يمكن تخصيب اليورانيوم وإنتاج نظائر مستقرة في نفس الغرفة».

كما أضافت أنه من «المستحيل تقنيا» تنفيذ المشروع في هذا التوقيت.

إلى ذلك، ذكر مسؤولو استخبارات أميركيون أن إيران استغلت حالة الفوضى الحالية في العراق لبناء ترسانة سرية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في البلاد، ضمن جهود موسعة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبسط نفوذها.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسؤولين، الذين لم تكشف عن هويتهم، أن تلك الصواريخ تشكل تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة للخطر.