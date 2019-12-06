«فتاة النابالم» تكرم سورية نشرت التعليم بمناطق الأزمات

درسدن (د ب أ)

فازت السورية مُزون المليحان بـ «جائزة درسدن» الدولية الحادية العشرة، تكريماً لها على نضالها من أجل تعليم الأطفال في مناطق الأزمات. ومن المقرر أن تلقي الفيتنامية فان ثي كيم فوك، الملقبة بـ«فتاة النابالم» والحاصلة على جائزة السلام الدولية العاشرة، كلمة تكريم المليحان.

ومن المقرر أن تتسلم المليحان، البالغة من العمر 21 عاماً، الجائزة التي تقدر قيمتها المالية بعشرة آلاف يورو، في التاسع من فبراير 2020، في مدينة درسدن الألمانية، وذلك حسبما أعلنت منظمة أصدقاء درسدن أمس.

وبدأت المليحان التي عينتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، سفيرة لها، نشاطها لدعم تعليم الأطفال، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً، وكان ذلك في أحد مخيمات اللجوء في الأردن. وتعيش المليحان في بريطانيا.

ومن المقرر أن تلقي الفيتنامية فان ثي كيم فوك، البالغة 56 عاماً والحاصلة على جائزة السلام الدولية العاشرة، كلمة تكريم المليحان.

وأصبحت الفيتنامية فان ثي كيم فوك، البالغة 56 عاماً، تعرف بـ «فتاة النابالم»، على خلفية حرب فيتنام، حيث ساهمت صورتها التي ظهرت فيها تركض عارية وتصرخ هاربة من قريتها بعد تعرض القرية لهجوم نابالم، في تعاطف أميركيين مع الشعب الفيتنامي وتغيير موقفهم إزاء الحرب الأميركية على فيتنام.