مصر: الأمن يقضي على 3 إرهابيين في سيناء

أحمد عاطف (القاهرة)
نجح الأمن المصري، في القضاء على 3 إرهابيين، قبل تنفيذهم عملية إرهابية في شمال سيناء، وأعلن الأمن المصري، أمس، أن الإرهابيين تورطوا في الإعداد والتخطيط، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بسيناء.
وفى التفاصيل، قال الأمن المصري: إنه تعامل مع العناصر الإرهابية، بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، بعدما تم رصد تحرك لثلاثة من هذه العناصر الإرهابية، مستقلين دراجة نارية هناك، في حالة استعداد لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
وكشف الأمن المصري، عن أن الإرهابيين «فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرعهم، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر»، وتخوض السلطات المصرية حرباً ضد الجماعات الإرهابية في سيناء، وأعلنت عملية شاملة تخوضها قوات الأمن والجيش المصرية، لمواجهة الجماعات المتطرفة، على كافة المحاور الاستراتيجية، منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
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