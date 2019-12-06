لأول مرة.. السودان يعتقل عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، اعتقال ستة تشاديين قال إنهم ينتمون إلى جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وهذه أول مرة تعلن فيها السودان القبض فوق أراضيها على عناصر من الحركة الإرهابية التي تأسست في نيجيريا.

وقال الجيش، في بيان "الاستخبارات العسكرية السودانية ألقت القبض على ستة من أعضاء حركة بوكو حرام داخل الأراضي السودانية".

وأضاف أنهم "مواطنون تشاديون. ونظراً لوجود اتفاق أمني بين البلدين، فستقوم السلطات السودانية بتسليمهم إلى تشاد".

ولم يكشف البيان متى تم القبض على الستة.

وتشاد بلد مترامي الأطراف معظم أراضيه صحراوي ويضم أكثر من 200 جماعة إثنية، ويتشارك في حدود طويلة مع السودان.

وتشارك تشاد بقوة في القتال ضد الإرهابيين في منطقة الساحل.

وبدأت جماعة بوكو حرام الإرهابية كجماعة متشددة محلية إلا أنها تحولت إلى فرع لتنظيم داعش الإرهابي.

وأدت الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الحركة إلى مقتل 27 ألف شخص على الأقل منذ 2009، وتشريد 1,8 مليون آخرين، ونفذت عمليات في الدول المجاورة لنيجيريا.

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